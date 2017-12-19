Хавбек "Шахтера" Бернард может перейти в "Цзянсу Сунин"

Теги цзянсу суниншахтер донецкбернард

Хавбек "Шахтера" Бернард может перейти в "Цзянсу Сунин"

"Цзянсу Сунин" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с "горняками" истекает летом 2018 года, поэтому "Шахтер" может согласиться продать его в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Также хавбеком интересуется "Палмейрас".

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 23 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Сабатини: "Интер" изучает варианты с приглашением Рамиреса и Тейшейры". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов