Хавбек "Шахтера" Бернард может перейти в "Цзянсу Сунин"

"Цзянсу Сунин" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с "горняками" истекает летом 2018 года, поэтому "Шахтер" может согласиться продать его в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Также хавбеком интересуется "Палмейрас".

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 23 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Сабатини: "Интер" изучает варианты с приглашением Рамиреса и Тейшейры". | http://soccernews.ru