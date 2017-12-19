Хавбек "Шахтера" Бернард может перейти в "Цзянсу Сунин"
"Цзянсу Сунин" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с "горняками" истекает летом 2018 года, поэтому "Шахтер" может согласиться продать его в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Также хавбеком интересуется "Палмейрас".
В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 23 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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