Хавбек "Шахтера": "Это уже смешно, когда троих футболистов убирают с поля"

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Хавбек "Шахтера": "Это уже смешно, когда троих футболистов убирают с поля"
Полузащитник "Шахтера" Иван Петряк прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Украины.

"Честно сказать, я не вижу смысла с моей стороны обсуждать арбитра. Что бы я ни сказал, они напишут и прикрутят то, что им нужно. Не хочу туда лезть. Я не такой опытный футболист, чтобы кому-то что-то рассказывать. 

Все понимают, все видят. Это уже смешно, честно. Троих футболистов убирают с поля… Арбитр просто искал хоть какие-то моменты. Посадил меня на жёлтую карточку, хотя там не было срыва атаки, ничего… Фол был, да, но я сразу подошёл, извинился. А судья меня сразу посадил на карточку. Первый фол, на первых минутах матча… Потом я уже играл и боялся, думал об этом. Потом симуляцию придумал и других футболистов удалил. Ну, это его дело, не хочу ничего говорить", - заявил Петряк в эфире телеканала "2+2".

В этом матче арбитр удалил троих футболистов "Шахтера", а также назначил пенальти в его ворота в компенсированное время.

Не пропустите: Два мяча в компенсированное время принесли "Заре" победу над "Шахтером". | http://soccernews.ru

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