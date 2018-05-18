Хавбек "Шахтёра" Фред рассказал, когда примет решение о своём будущем

Полузащитник "Шахтёра" Фред рассказал, когда примет решение о своём будущем.

"Я всем доволен в "Шахтёре". Я хорошо работал здесь на протяжении пяти лет, но мне хочется сделать большой шаг в карьере. Есть английские и французские клубы, которые интересуются мной. Осталось дождаться окончания Чемпионата Мира, тогда и приму лучшее для себя решение" - сказал 25-летний бразилец.

Напомним, что на Фреда претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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