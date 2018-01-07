Хавбек "Шахтера" Фред: "Жду звонка от Гвардиолы, он скоро позвонит мне"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред прокомментировал слухи, который приписывают интерес к его персоне английского "Манчестер Сити".

"Я еще не получал телефонного звонка от Гвардиолы, я просто с нетерпением жду этого. Он скоро позвонит мне", - приводит слова 24-летнего хавбека "горняков" Globo Esporte.

В нынешнем сезоне Фред забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, Фредом также интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru