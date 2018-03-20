Хавбек "Шахтера" готов перебраться в АПЛ

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес заявил, что он хочет перейти в английский клуб.

"Интерес "Манчестер Сити" ко мне был и есть до сих пор. Зимой англичане даже сделали предложение "Шахтеру", однако из-за того, что я заиграл в Лиге Чемпионов, они не спешили. Я не общался с Гвардиолой, но на моих агентов выходили представители "Сити". К сожалению, трансфер не состоялся, но сейчас я сосредоточен на игре за "Шахтер". Посмотрим, что произойдет летом.

Конечно, я хочу играть в Англии. Там я бы смог продолжить свое развитие. "Ман Сити" - отличная команда, я был бы рад защищать ее цвета. Вообще, в Англии есть много классных команд. И "МЮ", и "Челси", и "Арсенал". Это клубы с большими традициями. АПЛ - лучший чемпионат в мире и я не сомневаюсь, что там я бы вырос как футболист. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что мои агенты сделают все возможное, чтобы я перешел в клуб из АПЛ", - приводит слова Фреда ESPN.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов расстаться с 24-летним Фредом за 55 миллионов евро.

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