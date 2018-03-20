Хавбек "Шахтера" готов перебраться в АПЛ

Теги фредшахтер донецк

Хавбек "Шахтера" готов перебраться в АПЛ

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес заявил, что он хочет перейти в английский клуб.

"Интерес "Манчестер Сити" ко мне был и есть до сих пор. Зимой англичане даже сделали предложение "Шахтеру", однако из-за того, что я заиграл в Лиге Чемпионов, они не спешили. Я не общался с Гвардиолой, но на моих агентов выходили представители "Сити". К сожалению, трансфер не состоялся, но сейчас я сосредоточен на игре за "Шахтер". Посмотрим, что произойдет летом.

Конечно, я хочу играть в Англии. Там я бы смог продолжить свое развитие. "Ман Сити" - отличная команда, я был бы рад защищать ее цвета. Вообще, в Англии есть много классных команд. И "МЮ", и "Челси", и "Арсенал". Это клубы с большими традициями. АПЛ - лучший чемпионат в мире и я не сомневаюсь, что там я бы вырос как футболист. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что мои агенты сделают все возможное, чтобы я перешел в клуб из АПЛ", - приводит слова Фреда ESPN.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов расстаться с 24-летним Фредом за 55 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" приготовил предложение по Фреду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов