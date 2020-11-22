Хавбек "Шахтера" Коноплянка может стать игроком "Валенсии"

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Fichajes.

По информации источника, руководство "Валенсии" ищет недорогих игроков, способных усилить команду. 31-летний футболист вошел в число кандидатов на возможный трансфер в команду этой зимой.

В текущем розыгрыше УПЛ хавбек провел три игры, а сейчас восстанавливается после повреждения.

"Валенсия" после 9 туров Ла Лиги занимает 11 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Мещеряков опроверг новости о его уходе из "Локомотива"| http://soccernews.ru