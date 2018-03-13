Хавбек "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"



Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о предстоящем уходе из команды бразильского полузащитника Фреда Родригеса.

"Фред точно уйдет из "Шахтера" летом. Он перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". Фред готов играть в ведущем чемпионате. Он очень хорош и является настоящим профессионалом. Фред мог бы остаться еще на год, если бы я его об этом попросил", - приводит слова Палкина Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует за 24-летнего Фреда порядка 55 миллионов евро.

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