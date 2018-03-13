Хавбек "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"

Теги шахтер донецкманчестер юнайтедманчестер ситифред

Хавбек "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о предстоящем уходе из команды бразильского полузащитника Фреда Родригеса.

"Фред точно уйдет из "Шахтера" летом. Он перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". Фред готов играть в ведущем чемпионате. Он очень хорош и является настоящим профессионалом. Фред мог бы остаться еще на год, если бы я его об этом попросил", - приводит слова Палкина Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует за 24-летнего Фреда порядка 55 миллионов евро.

Не пропустите: Фред прокомментировал вызов в сборную Бразилии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов