Хавбек "Шахтера" Марлос определился, когда завершит карьеру
Фото: инстаграм Марлоса/Автор неизвестен
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос планирует завершить карьеру в конце этого года, сообщает Bolavip Brasil.
По сведениям источника, у футболиста есть вариант с возвращением в "Сан-Паулу" и он готов вернуться в Бразилию, но уже не в качестве игрока. Марлос намерен уделить больше времени своей семье.
33-летний Марлос выступает за "Шахтер" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действуте до 31 декабря 2021 года.
Не пропустите: Владелец "Шахтера" Ахметов рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы
-
Самедов высказался об игре сборной России
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда
-
Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе
-
"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
-
2
Смородская сравнила Джикию с Месси
-
Жерар Пике поздравил Никиту Симоняна с днем рождения
-
Во Франции сообщили дату дебюта Рамоса за ПСЖ
-
Боярский оценил шансы сборной России в финальной стадии ЧМ-2022
-
Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча"
-
Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на информацию, что он не хочет возвращаться в Россию
-
Хавбек "Шахтера" Марлос определился, когда завершит карьеру
-
Ван дер Ваарт жестко ответил Куртуа, который выразил недовольство календарем матчей
-
Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"
-
Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"
-
"Ньюкасл" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и ПСЖ
-
Сутормин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
-
Никите Симоняну исполнилось 95 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13