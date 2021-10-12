Хавбек "Шахтера" Марлос определился, когда завершит карьеру

Фото: инстаграм Марлоса/Автор неизвестен

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос планирует завершить карьеру в конце этого года, сообщает Bolavip Brasil.

По сведениям источника, у футболиста есть вариант с возвращением в "Сан-Паулу" и он готов вернуться в Бразилию, но уже не в качестве игрока. Марлос намерен уделить больше времени своей семье.

33-летний Марлос выступает за "Шахтер" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действуте до 31 декабря 2021 года.

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