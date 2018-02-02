Хавбек "Шахтера": "Рома" - не звездный клуб, нам повезло со жребием"
Полузащитник донецкого "Шахтёра" Виктор Коваленко прокомментировал предстоящее противостояние своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".
"Все стараются, хотят показать себя и быть в оптимальной форме ко второй части сезона. Мы заложили неплохой фундамент в Турции, где выполнили большой объём беговой работы, а в Дубае с нарастающей интенсивностью тренируемся с мячом. Для нас плюс, что в этом году Премьер-лига возобновится раньше – перед Лигой чемпионов. Впереди важные матчи, отрыв небольшой, так что должны показывать достойную игру и побеждать, чтобы второй год подряд стать чемпионами.
Видел несколько матчей "Ромы". Это серьёзный соперник, в составе которого есть звёздные футболисты, – "Рома" очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом – Лига чемпионов.
Встреча с "Ромой" начнётся со счёта 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, "Рома" не самый звёздный клуб, жребий действительно хороший", - сказал он.
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