Хавбек "Шахтера" Тайсон - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник "Шахтера" Тайсон отметился голом в матче 1/4 финала Лиги Европы с "Базелем" (4:1). Футболист забил на 22-й минуте встречи.
Таким образом, 32-летний футболист - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На награду также претендует Николас Барелла ("Интер"), Лукас Окампос ("Севилья") и Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген").
Отметим, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы.
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