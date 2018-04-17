Хавбек "Шахтера" вместо топ-клуба перейдет в "Бешикташ"

"Бешикташ" договорился о переходе бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, футболист подпишет с турецким клубом четырехлетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

Контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом, поэтому он достанется "Бешикташу" бесплатно.

Ранее сообщалось, что 25-летним Бернардом интересуются "Интер", "Милан", "Рома", "Наполи", "Ювентус", "Челси" и "Арсенал".

Не пропустите: Срна рассказал, чем займется после дисквалификации за допинг. | http://soccernews.ru