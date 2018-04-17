Хавбек "Шахтера" вместо топ-клуба перейдет в "Бешикташ"
"Бешикташ" договорился о переходе бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, футболист подпишет с турецким клубом четырехлетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
Контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом, поэтому он достанется "Бешикташу" бесплатно.
Ранее сообщалось, что 25-летним Бернардом интересуются "Интер", "Милан", "Рома", "Наполи", "Ювентус", "Челси" и "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|29
|60
|2
|Бешикташ
|29
|59
|3
|Истанбул ББ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|29
|46
|6
|Кайсериспор
|29
|44
|7
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|8
|Сивасспор
|29
|41
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Антальяспор
|29
|35
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|13
|Бурсаспор
|29
|33
|14
|Аланьяспор
|29
|32
|15
|Генчлербирлиги
|29
|30
|16
|Коньяспор
|29
|29
|17
|Османлыспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|29
|12