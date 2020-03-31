Хавбек "Шальке" Амин Арит оштрафован за нарушение правил карантина

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Хавбек "Шальке" Амин Арит оштрафован за нарушение правил карантина

Хавбек "Шальке" Амин Арит во время карантина посетил кальянную, тем самым нарушив условия самоизоляции. Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, немецкий клуб оштрафовал 22-летнего футболиста за нарушение. Сумма, выплаченная полузащитником, не сообщается.

"Это правда. Но сейчас есть более важные вопросы, чем штраф молодого парня", - сказал спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Йохен Шнайдер.

По последним данным, в Германии зафиксировано 57298 случаев заражения коронавирусом.

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