Хавбек "Шальке" Бенталеб может перебраться в Россию
Хавбек "Шальке" Набиль Бенталеб близок к уходу из клуба.
По сведениям Goal.com, в услугах 25-летнего алжирца заинтересован ряд клубов из Китая, России и Саудовской Аравии.
Отметим, что минувшей зимой Бенталеб отправился в аренду в "Ньюкасл", у которого есть права выкупа игрока за сумму более 10 миллионов евро.
"Шальке" может пойти на продажу футболиста, который зарабатывает 5 миллионов евро в год, в связи с кризисом из-за приостановки турниров.
Соглашение Бенталеба с "Шальке" истекает летом 2021 года.
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|25
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
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|Фрайбург
|25
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|9
|Хоффенхайм
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|Кельн
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|Унион Берлин
|25
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Аугсбург
|25
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|25
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|17
|Вердер Бремен
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