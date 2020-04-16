Хавбек "Шальке" Бенталеб может перебраться в Россию

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Хавбек "Шальке" Бенталеб может перебраться в Россию

Хавбек "Шальке" Набиль Бенталеб близок к уходу из клуба.

По сведениям Goal.com, в услугах 25-летнего алжирца заинтересован ряд клубов из Китая, России и Саудовской Аравии.

Отметим, что минувшей зимой Бенталеб отправился в аренду в "Ньюкасл", у которого есть права выкупа игрока за сумму более 10 миллионов евро.

"Шальке" может пойти на продажу футболиста, который зарабатывает 5 миллионов евро в год, в связи с кризисом из-за приостановки турниров.

Соглашение Бенталеба с "Шальке" истекает летом 2021 года.

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