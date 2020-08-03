Хавбек "Шинника" Эктов станет игроком "Торпедо"

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Хавбек "Шинника" Эктов станет игроком "Торпедо"

Полузащитник "Шинника" Александр Эктов в скором времени станет игроком "Торпедо". Об этом сообщает "Чемпионат".

В сезоне-2019/20 24-летний хавбек провел 30 матчей В ФНЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

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