Хавбек "Славии" отказывается переходить в "Спартак"

Хавбек пражской "Славии" Томаш Соучек не заинтересован в переходе в "Спартак".

Сообщается, что 24-летнему футболисту не интересен вариант с переездом в Россию, так как он хочет перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.

Отмечается, что предложение "Спартака" по игроку вполне устраивало руководство "Славии".

В этом сезоне на счету Соучека 18 забитых мячей и три результативные передачи в 49 играх.

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