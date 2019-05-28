Хавбек "Славии" отказывается переходить в "Спартак"
Хавбек пражской "Славии" Томаш Соучек не заинтересован в переходе в "Спартак".
Сообщается, что 24-летнему футболисту не интересен вариант с переездом в Россию, так как он хочет перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.
Отмечается, что предложение "Спартака" по игроку вполне устраивало руководство "Славии".
В этом сезоне на счету Соучека 18 забитых мячей и три результативные передачи в 49 играх.
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