Хавбек "Славии" Соучек рассказал, почему отказался переходить в "Спартак"

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Хавбек "Славии" Соучек рассказал, почему отказался переходить в "Спартак"

Хавбек "Славии" Томаш Соучек назвал причину отказа от перехода в московский "Спартак".

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили пражскому клубу купить 24-летнего игрока. Его рыночная цена - 6 миллионов евро.

"Я слышал об этом. Но мне не интересно в Москве, в "Славии" мне нравится гораздо больше.

Я хочу играть в футбол всем сердцем. Если футболисты переходят куда-то, то в лучшую лигу - в Германию, Италию.

Думаю, в Россию едут уже в зрелом возрасте" - сказал Соучек.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 49 матчах, забив 18 голов и сделав 9 ассистов. Его контракт действует до лета 2021 года.

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