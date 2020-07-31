Хавбек "Сочи" Лагатор покинул клуб

Хавбек Душан Лагатор расторг контракт с "Сочи". Ранее об этом сообщил агент игрока.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В "Сочи" футболист провел два сезона. За это время он сыграл в 47 матчах, отметившись 1 ассистом.

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