Хавбек "Сочи" Лагатор покинул клуб
Хавбек Душан Лагатор расторг контракт с "Сочи". Ранее об этом сообщил агент игрока.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Черногорский опорный полузащитник Душан Лагатор покидает «Сочи». Контракт игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон. За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей. В минувшем сезоне Душан появлялся на поле в рамках Российской Премьер-Лиги 13 раз и забил 1 гол, отличившись в заключительной игре 2019-го года с «Рубином», та встреча завершилась вничью - 1:1. | #СпасибоДушан #БудемСкучать
В "Сочи" футболист провел два сезона. За это время он сыграл в 47 матчах, отметившись 1 ассистом.
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