Хавбек "Сочи" Мостовой: "Борьба за выживание? Мы можем еще спокойно побороться за место в еврокубках"

Хавбек "Сочи" Андрей Мостовой высказался по поводу оставшихся матчей РПЛ. Футболист считает, что команде по силам попасть в еврокубки.

"Если взглянуть на таблицу, нас сейчас всего шесть очков отделяют от шестого места, которое при определенном раскладе может дать пропуск в Лигу Европы. Со всеми конкурентами, в том числе с "Динамо", нам еще предстоит сыграть. Можно еще спокойно побороться за место в еврокубках.

У нас команда сыгралась, стала крепче. Уверен, мы не будем биться за выживание. Все будет хорошо", - цитирует Мостового Sportbox.ru.

После 22 туров чемпионата России "Сочи" занимает 12 место в турнирной таблице.

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