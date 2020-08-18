Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака

Теги фк сочикристиан нобоасергей семак

Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа забил в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории РПЛ, которому удалось забить голы в трех первых матчах турнира.

Ранее такого результата смог добиться лишь Сергей Семак в 2003 году.

Напомним, "Сочи" обыграл "Рубин" (3:2) в 3-м туре чемпионата России.

Не пропустите: Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов