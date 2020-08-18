Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа забил в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории РПЛ, которому удалось забить голы в трех первых матчах турнира.

Ранее такого результата смог добиться лишь Сергей Семак в 2003 году.

Напомним, "Сочи" обыграл "Рубин" (3:2) в 3-м туре чемпионата России.

Не пропустите: Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"| http://soccernews.ru