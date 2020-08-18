Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа забил в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории РПЛ, которому удалось забить голы в трех первых матчах турнира.
Ранее такого результата смог добиться лишь Сергей Семак в 2003 году.
Напомним, "Сочи" обыграл "Рубин" (3:2) в 3-м туре чемпионата России.
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