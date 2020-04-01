Хавбек "Сочи" Нобоа сменил имидж во время карантина

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа покрасился в блондина, находясь в карантине, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Хавбек опубликовал фотографию нового имиджа в сториз своего Instagram-аккаунта.

В нынешнем сезоне 34-летний Нобоа провел за "Сочи" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он играл за "Эмелек", "Рубин", "Динамо", ПАОК, "Ростов" и "Зенит".

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