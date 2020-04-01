Хавбек "Сочи" Нобоа сменил имидж во время карантина
Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа покрасился в блондина, находясь в карантине, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Хавбек опубликовал фотографию нового имиджа в сториз своего Instagram-аккаунта.
В нынешнем сезоне 34-летний Нобоа провел за "Сочи" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он играл за "Эмелек", "Рубин", "Динамо", ПАОК, "Ростов" и "Зенит".
Не пропустите: Нобоа ярко высказался о Кокорине. | http://soccernews.ru
главное
-
В дом легенды "Челси" ворвались грабители. Футболиста привязали к стулу
-
Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере
-
Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем могут стать звездами
-
"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб
-
"Ливерпуль" хочет вернуть Стерлинга
Лента новостей
-
Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА
-
"Реал" решил избавиться от Хамеса
-
Хавбек "Сочи" Нобоа сменил имидж во время карантина
-
Легенды футбола сделали выбор между Месси и Роналду
-
СМИ назвали сумму, которую Месси потеряет из-за коронавируса
-
Жена легенды "Милана": "Секс уничтожил мои колени"
-
Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса
-
В дом легенды "Челси" ворвались грабители. Футболиста привязали к стулу
-
Слуцкий рассказал, почему они с Дзюбой шутят друг над другом в Instagram
-
Нападающий "Реала" признан лучшим молодым игроком в Европе по версии Goal
-
В Роттердаме врачи поприветствовали коллег, спев гимн "Ливерпуля"
-
Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере
-
Сульшер рассказал, какие фильмы он смотрит во время карантина
-
3
Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем могут стать звездами
-
"Лацио" могут признать чемпионом Италии
-
"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб
-
"Ливерпуль" хочет вернуть Стерлинга
-
1
Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты
-
Сигурдссон покинул расположение ЦСКА и вернулся в Исландию
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20