Хавбек "Сочи" Жоаозиньо получал угрозы после матча со "Спартаком"

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Хавбек "Сочи" Жоаозиньо получал угрозы после матча со "Спартаком"

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо признался, что ему угрожали после декабрьской игры против московского "Спартака".

Напомним, что футболиста обвиняли в том, что он после матча ударил тренера "красно-белых" Андреаса Хинкеля.

"Я просто ждал Айртона, чтобы поблагодарить за игру и обменяться майками. Их тренер [Тедеско] начал ругаться с нашим капитаном [Джанаевым], потом появился второй агрессивный тренер [Хинкель]. Я сказал "easy" (полегче), получил в ответ некрасивое слово, на этом всё закончилось. Всё это я рассказывал на заседании КДК, когда включался по видеоконференции. Повторюсь, я ничего не делал. Не знаю, с чего он решил, что я его ударил. Этого точно не было. 

Кстати, после матча со "Спартаком" мне в директ инстаграма присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой... Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?" - сказал Жоаозиньо.

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