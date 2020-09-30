Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий покинул "Химки"

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб расстался с полузащитником Александром Ломовицким, который принадлежит "Спартаку", а за подмосковный клуб выступал на правах аренды.

"Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами, которое было заключено еще старым руководством. У него такая опция о возможности расторжения контракта была прописана в соглашении", — приводит слова Ульянова Sport24.

22-летний Ломовицкий выступал за "Химки" с лета 2020 года. За клуб он провел восемь матчей и забил два гола. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

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