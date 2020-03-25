Хавбек "Спартака" Бакаев показал, как поддерживает форму в домашних условиях

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Хавбек "Спартака" Бакаев показал, как поддерживает форму в домашних условиях

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев в своем инстаграме показал, как проводит время на карантине, вызванного пандемией коронавируса.

Футболист московского клуба выполнял упражнение и параллельно читал журнал.

"Самое время для работы над собой! Давайте вдохновлять друг друга! Делитесь тем, как развиваетесь дома", - написал Бакаев под роликом.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля. Большинство клубов ушли на карантин, поэтому футболисты занимаются в домашних условиях.

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