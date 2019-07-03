Хавбек "Спартака" Фернандо близок к переходу в китайский клуб

Полузащитник "Спартака" Фернандо, скорее всего, покинет московский клуб этим летом, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что переговоры о трансфере бразильского хавбека ведёт "Шанхай Шенхуа".

Китайский клуб рассчитывает купить 27-летнего футболиста за сумму около 15 миллионов евро.

Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 95 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.

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