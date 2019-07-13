Хавбек "Спартака" Фернандо близок к переходу в китайский клуб
"Шанхай Шэньхуа" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Спартака" Фернандо, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, китайский клуб согласился заплатить за футболиста 20 миллионов евро. Изначально китайцы предлагали за хавбека 10 миллионов евро, но "Спартак" потребовал вдвое больше.
27-летний Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах за "красно-белых", в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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