Хавбек "Спартака" Фернандо во второй раз стал отцом

В семье бразильского полузащитника московского "Спартака" Лукас Фернандо родилась дочка.

"У Фернандо родилась дочка! Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын - Энзо. Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!" - сообщает пресс-служба московского "Спартака" в официальном клубном твиттере.

27-летний Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего за "красно-белых" он провел 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. В составе "Спартака" бразилец становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок России.

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