Хавбек "Спартака" Глушенков близок к переходу в клуб Серии А

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может в ближайшее время сменить команду.

Как сообщает итальянская пресса, 20-летний россиянин близок к переходу в "Верону", которая по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А.

Детали возможного трансфера пока неизвестны. Ожидается, что в скором времени хавбек "красно-белых" пройдёт медобследование и заключит контракт с новым клубом.

Глушенков полгода назад перешёл в "Спартак" из "Чертаново" за 300 тысяч евро. В активе игрока 5 матчей. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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