Хавбек "Спартака" Глушенков завтра пройдет медобследование в связи с травмой колена

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков завтра, 9 сентября, пройдет медобследование в связи с травмой колена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, повреждение не настолько серьезное, как ожидалось. Это не разрыв крестообразных связок колена.

21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).

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