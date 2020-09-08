Хавбек "Спартака" Глушенков завтра пройдет медобследование в связи с травмой колена

Теги спартак москвамаксим глушенковроссия до 21 годатравмы

Хавбек "Спартака" Глушенков завтра пройдет медобследование в связи с травмой колена

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков завтра, 9 сентября, пройдет медобследование в связи с травмой колена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, повреждение не настолько серьезное, как ожидалось. Это не разрыв крестообразных связок колена.

21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).

А еще: Глава тульского "Арсенала" об аренде Глушенкова: "Нас и Месси интересует, но позволить его мы не можем"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов