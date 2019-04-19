Хавбек "Спартака" Гулиев: "Буду перемещаться пешком"
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал решение суда о лишении его водительских прав.
"Договорились, что деньги перечислю в благотворительный фонд. Само собой на душе хорошо от того, что помогу людям. Не заметил, что проехал на красный свет, так как торопился на тренировку. Прав лишили, всё правильно. Буду перемещаться пешком", - приводит слова Гулиева Telegram-канал Baza.
Напомним, что 11 апреля Гулиев пытался проскочить на своем автомобиле Mercedes через пешеходный переход. При этом хавбек задел человека, которым оказался американский гражданин. Разозленный этим обстоятельством Гулиев напал на оппонента и сломал ему нос.
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