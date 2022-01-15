Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС

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Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС

Фото твиттер "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс мог продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации "СЭ", новый спортивный директор "красно-белых" Лука Каттани договорился о переходе голландца в клуб МЛС за 800 тысяч евро.

Однако сам 26-летний футболист не захотел менять команду и заблокировал сделку.

В текущем сезоне Хендрикс сыграл за "Спартак" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора". | http://soccernews.ru
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