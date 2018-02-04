Хавбек "Спартака" Игнатов: "Маскерано, конечно, классный футболист"

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Хавбек "Спартака" Игнатов: "Маскерано, конечно, классный футболист"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов дебютировал за "красно-белых" в товарищеском матче против китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2).

"Если честно, то я очень волновался. Первый матч есть первый матч. Какие ощущения от дуэли с Маскерано? На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный. Эта игра запомнится больше всего тем, что я не просто вышел с первых минут, но и отыграл целый час. Такое с новичками бывает не часто.

В спартаковскую Академию я пришел в 2015 году, а летом 2016-го впервые попал в дубль, который тогда возглавлял Дмитрий Иванович Гунько. Правда, поначалу выходил только на замену. В сентябре поехал с юношеской сборной на отборочные матчи чемпионата Европы, получил травму и пропустил три месяца. Зимние сборы провел с дублем, но до конца сезона играл только за команду своего года в первенстве Москвы.

"Спартак" многое мне дал. Еще в Академии тренеры не загоняли в жесткие рамки, многое позволяли на поле. Конечно, при необходимости нужно было отрабатывать в обороне, зато в атаке разрешалось делать почти все, что захочу. Можно сказать, подходить к игре творчески. Наверное, благодаря этому и удалось раскрыть свои способности, прежде всего улучшить технику", - приводит слова Игнатова официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Спартак" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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