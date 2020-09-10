Хавбек "Спартака" Игнатов выбрал новый клуб

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Хавбек "Спартака" Игнатов выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов.

По информации "СЭ", 20-летний футболист должен до конца недели стать игроком "Химок".

Клуб из Подмосковья возьмёт перспективного хавбека в аренду до конца сезона.

Игнатов является воспитанником академии "красно-белых", за основную команду он дебютировал в сентябре 2018 года, с тех пор сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

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