Хавбек "Спартака" Игнатов выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов.

По информации "СЭ", 20-летний футболист должен до конца недели стать игроком "Химок".

Клуб из Подмосковья возьмёт перспективного хавбека в аренду до конца сезона.

Игнатов является воспитанником академии "красно-белых", за основную команду он дебютировал в сентябре 2018 года, с тех пор сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Талалаев рассказал, почему покинул "Химки". | http://soccernews.ru