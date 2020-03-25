Хавбек "Спартака" Крал на карантине занялся кулинарией
Хавбек "Спартака" Алекс Крал рассказал, чем он занимается во время карантина.
"В эти сложные дни я решил позаниматься тем, на что обычно времени не хватает. Пеку булочки с фруктами. Конечно, моя девушка также приложила руку", - заявил Крал.
Крал перебрался в "Спартак" прошлым летом и подписал соглашение до 2024 года.
В текущем сезоне Крал провел 24 матча и отметился одной голевой передачей.
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