Хавбек "Спартака" Крал на карантине занялся кулинарией

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Хавбек "Спартака" Крал на карантине занялся кулинарией

Хавбек "Спартака" Алекс Крал рассказал, чем он занимается во время карантина.

"В эти сложные дни я решил позаниматься тем, на что обычно времени не хватает. Пеку булочки с фруктами. Конечно, моя девушка также приложила руку", - заявил Крал.

Крал перебрался в "Спартак" прошлым летом и подписал соглашение до 2024 года.

В текущем сезоне Крал провел 24 матча и отметился одной голевой передачей.

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