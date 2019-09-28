Хавбек "Спартака" Крал назвал любимый стиль музыки

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал в интервью клубной пресс-службе поведал о своих музыкальных предпочтениях.

"Очень люблю музыку. Так совпало, что уже два или три года слушаю русский рэп. Многих слов не понимаю, но мне нравится, как звучит русский язык. Кого слушаю? MiyaGi, StaFFорд63, Миша Koff, Нурминский. А ещё ребята в команде советуют послушать L’One. Говорят, он в полном порядке", - сказал чешский хавбек.

Напомним, что "Спартак" купил 21-летнего Крала у "Славии" за 12 миллионов евро. Футболист заключил с "красно-белыми" пятилетний контракт.

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