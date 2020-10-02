Хавбек "Спартака" Крал охарактеризовал Россию тремя словами
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал три слова, с которыми у него ассоциируется Россия.
"Большая, холодная, мощная", - цитирует чеха "Матч ТВ".
"Красно-белые" купили 22-летнего хавбека летом 2019 года у пражской "Славии" за 12 миллионов евро.
С тех пор Крал сыграл за "Спартак" 33 матча и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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