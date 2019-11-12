Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ
Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал информацию о том, что им интересуются клубы английской Премьер-лиги.
"АПЛ является моей мечтой. Мне необходимо быть готовы к такому уровню. Я хочу играть на таком уровне, который позволит мне пробиться в основной состав, а не будет сидеть в запасе. До лета я не могу никуда перейти, так как в этом году уже сменил два клуба. К тому же, пока речь идет только об интересе. Так что сейчас я думаю только о "Спартаке" и не хочу отвлекаться", - приводит слова Крала iSport.cz.
21-летний Крал перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Славии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7