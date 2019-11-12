Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ

Теги спартак москваалекс крал

Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал информацию о том, что им интересуются клубы английской Премьер-лиги.

"АПЛ является моей мечтой. Мне необходимо быть готовы к такому уровню. Я хочу играть на таком уровне, который позволит мне пробиться в основной состав, а не будет сидеть в запасе. До лета я не могу никуда перейти, так как в этом году уже сменил два клуба. К тому же, пока речь идет только об интересе. Так что сейчас я думаю только о "Спартаке" и не хочу отвлекаться", - приводит слова Крала iSport.cz.

21-летний Крал перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Славии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 ноября

Главные новости дня: 11 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов