Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал информацию о том, что им интересуются клубы английской Премьер-лиги.

"АПЛ является моей мечтой. Мне необходимо быть готовы к такому уровню. Я хочу играть на таком уровне, который позволит мне пробиться в основной состав, а не будет сидеть в запасе. До лета я не могу никуда перейти, так как в этом году уже сменил два клуба. К тому же, пока речь идет только об интересе. Так что сейчас я думаю только о "Спартаке" и не хочу отвлекаться", - приводит слова Крала iSport.cz.

21-летний Крал перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Славии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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