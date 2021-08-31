Хавбек "Спартака" Крал станет одноклубником Влашича в "Вест Хэме"

Фото инстаграм Алекса Крала

Лондонский "Вест Хэм" близок к подписанию ещё одного футболиста, выступающего в чемпионате России.

Сегодня "молотобойцы" уже объявили о приобретении у ЦСКА полузащитника Николы Влашича. Однако на этом усиление состава не закончилось.

По информации "СЭ", английский клуб также договорился об аренде хавбека "Спартака" Алекса Крала с обязательством выкупа за 14 миллионов евро.

Ожидается , что сделка по переходу 23-летнего чеха будет закрыта сегодня вечером или завтра утром.

Крал выступал за "Спартак" с 2019 года, сыграл 60 матчей и сделал 6 ассистов.

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