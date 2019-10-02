Хавбек "Спартака" Крал вызван в сборную Чехии на матч отбора Евро-2020 с Англией

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Хавбек "Спартака" Крал вызван в сборную Чехии на матч отбора Евро-2020 с Англией
Тренерский штаб сборной Чехии назвал список футболистов, которые вызваны для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года с Англией и товарищескому поединку с Северной Ирландией.

Стоит отметить, что вызов получил полузащитник "Спартака" Алекс Крал.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Ондржей Коларж ("Славия" Прага), Иржи Павленка ("Вердер"), Томаш Вацлик ("Севилья")

защитники: Ян Борил, Владимир Цоуфал, Давид Ховорка, Ондржей Кудела (все - "Славия" Прага), Якуб Брабец ("Виктория" Пльзень), Ондржей Целостка ("Антальяспор"), Павел Кадержабек ("Хоффенхайм"), Филип Новак ("Трабзонспор")

полузащитники: Йозеф Гушбауэр, Лукаш Масопуст, Томаш Соучек (все - "Славия" Прага), Владимир Дарида ("Герта"), Якуб Янкто ("Сампдория"), Ян Копиц ("Виктория" Пльзень), Алекс Крал ("Спартак"), Ладислав Крейчи ("Болонья"), Давид Павелка ("Касымпаша")

нападающие: Михал Крменчик ("Виктория" Пльзень), Патрик Шик ("РБ Лейпциг").

 

Матч Чехия - Англия состоится 11 октября. Поединок Чехия - Северная Ирландия пройдет 14 октября.

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