Хавбек "Спартака" Крал вызван в сборную Чехии на матч отбора Евро-2020 с Англией
Тренерский штаб сборной Чехии назвал список футболистов, которые вызваны для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года с Англией и товарищескому поединку с Северной Ирландией.
Стоит отметить, что вызов получил полузащитник "Спартака" Алекс Крал.
Полностью список игроков выглядит так:
вратари: Ондржей Коларж ("Славия" Прага), Иржи Павленка ("Вердер"), Томаш Вацлик ("Севилья")
защитники: Ян Борил, Владимир Цоуфал, Давид Ховорка, Ондржей Кудела (все - "Славия" Прага), Якуб Брабец ("Виктория" Пльзень), Ондржей Целостка ("Антальяспор"), Павел Кадержабек ("Хоффенхайм"), Филип Новак ("Трабзонспор")
полузащитники: Йозеф Гушбауэр, Лукаш Масопуст, Томаш Соучек (все - "Славия" Прага), Владимир Дарида ("Герта"), Якуб Янкто ("Сампдория"), Ян Копиц ("Виктория" Пльзень), Алекс Крал ("Спартак"), Ладислав Крейчи ("Болонья"), Давид Павелка ("Касымпаша")
нападающие: Михал Крменчик ("Виктория" Пльзень), Патрик Шик ("РБ Лейпциг").
Матч Чехия - Англия состоится 11 октября. Поединок Чехия - Северная Ирландия пройдет 14 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3