Хавбек "Спартака" Мелкадзе стал автором исторического антирекорда

Полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе стал автором исторического антирекорда, сообщает "Спорт-Экспресс".

21 летний россиянин - первый футболист, при котором "красно-белые" десять раз подряд не смогли выиграть, когда он появлялся в стартовом составе.

Ранее худшая серия принадлежала Александру Кодылеву - 9 игр в 70-х годах прошлого века.

"Спартак" не знал побед, когда Мелкадзе выходил на поле с первых минут, в матчах с ЦСКА, "Амкаром", "Ростовом", "Кубанью", "Зенитом", "Уфой", АЕК, "СКА-Хабаровском", "Краснодаром" и "Уралом".

Не пропустите: Легендарный теннисист попросил бывшего тренера "Спартака" вернуться в команду. | http://soccernews.ru