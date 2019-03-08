Хавбек "Спартака" Мелкадзе стал автором исторического антирекорда

Теги спартак москвагеорги мелкадзе

Хавбек "Спартака" Мелкадзе стал автором исторического антирекорда

Полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе стал автором исторического антирекорда, сообщает "Спорт-Экспресс".

21 летний россиянин - первый футболист, при котором "красно-белые" десять раз подряд не смогли выиграть, когда он появлялся в стартовом составе.

Ранее худшая серия принадлежала Александру Кодылеву - 9 игр в 70-х годах прошлого века.

"Спартак" не знал побед, когда Мелкадзе выходил на поле с первых минут, в матчах с ЦСКА, "Амкаром", "Ростовом", "Кубанью", "Зенитом", "Уфой", АЕК, "СКА-Хабаровском", "Краснодаром" и "Уралом".

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