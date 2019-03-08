Хавбек "Спартака" Мелкадзе стал автором исторического антирекорда
Полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе стал автором исторического антирекорда, сообщает "Спорт-Экспресс".
21 летний россиянин - первый футболист, при котором "красно-белые" десять раз подряд не смогли выиграть, когда он появлялся в стартовом составе.
Ранее худшая серия принадлежала Александру Кодылеву - 9 игр в 70-х годах прошлого века.
"Спартак" не знал побед, когда Мелкадзе выходил на поле с первых минут, в матчах с ЦСКА, "Амкаром", "Ростовом", "Кубанью", "Зенитом", "Уфой", АЕК, "СКА-Хабаровском", "Краснодаром" и "Уралом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11