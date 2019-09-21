Хавбек "Спартака" Мирзов близок к возвращению в строй

Полузащитник московского "Спартака" Резиуан Мирзов почти восстановился после травмы ноги.

Напомним, что у футболиста диагностировали перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Несколько дней назад хавбек начал тренироваться с командой. Ожидается, что через неделю он уже сможет выйти на поле.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" примет на "Открытие Арене" "Оренбург" в рамках 11-го тура РПЛ.

"Красно-белые" купили Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро и заключили с ним трёхлетний контракт.

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