Хавбек "Спартака" может быть дисквалифицирован на 3 месяца

Полузащитнику московского "Спартака" Михаилу Игнатову грозит дисквалификация на три месяца, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, такое наказание футболист может получить за то, что заключил соглашение с посредником Теренковым, который не имеет агентской аккредитации. Если выяснится, что стороны заключили агентский договор, то хавбек будет отстранен от футбола на три месяца.

Стоит отметить, что Игнатов ранее разорвал соглашение со своим прежним агентом Александром Маньяковом, который потребовал заплатить ему неустойку в размере трех миллионов рублей. Впрочем, в Палате по разрешению споров посчитали, что агент просит слишком много и присудила ему только 180 тысяч рублей. Поэтому Маньяков собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

20-летний Игнатов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" один матч в Кубке России, проведя на поле 33 минуты. Хавбек играет за основной состав московского клуба с 2018 года, провел 14 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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