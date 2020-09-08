Хавбек "Спартака" Наиль Умяров намерен перебраться в Европу
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров рассказал, что он мечтает попробовать свои силы в одном из европейских клубов.
"Что касается меня, это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве. Есть ли у меня такая мечта? Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже", — приводит слова Умярова RT.
20-летний Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Чертаново". Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Появилось видео драки между фанатами брянского "Динамо" и "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП
-
Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом"
-
Александар Коларов перешел в "Интер"
-
Александр Кокорин готовится дебютировать за "Спартак" в матче с ЦСКА
-
Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП
Лента новостей
-
Шалимов высказался о возможном дебюте Кокорина в матче с ЦСКА
-
Форвард "Ромы" Шик стал игроком "Байера"
-
Черевченко признался, что в настоящее время не видит альтернативы Владимиру Путину
-
Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"
-
"Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"
-
Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП
-
Юлиан Дракслер получил предложение из АПЛ
-
"Атлетико" выкупил трансфер хавбека сборной Бельгии
-
"Аталанта" будет платить за Алексея Миранчука в течение двух лет
-
Альваро Мората хочет покинуть "Атлетико"
-
"Фиорентина" подписала бывшего хавбека "Милана"
-
Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом"
-
Московское "Динамо" рассталось с нападающим сборной Литвы
-
Хавбек "Спартака" Наиль Умяров намерен перебраться в Европу
-
"Фулхэм", скорее всего, перехватит трансферную цель "Спартака"
-
Экс-директор "Барселоны" оценил перспективы Суареса в "Ювентусе"
-
"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора
-
"Химки" подписали белорусского форварда, который критиковал Лукашенко
-
Александар Коларов перешел в "Интер"
-
Хесе Родригес может получить шанс в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22