Хавбек "Спартака" Наиль Умяров намерен перебраться в Европу

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров рассказал, что он мечтает попробовать свои силы в одном из европейских клубов.

"Что касается меня, это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве. Есть ли у меня такая мечта? Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже", — приводит слова Умярова RT.

20-летний Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Чертаново". Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Появилось видео драки между фанатами брянского "Динамо" и "Спартака". | http://soccernews.ru