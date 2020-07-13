Хавбек "Спартака" отказался переходить в "Локомотив"

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Хавбек "Спартака" отказался переходить в "Локомотив"

Будущее полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова остаётся неопределённым.

С "красно-белыми" о продлении контракта, истекающего через год, 20-летний футболист пока договориться не может.

По информации Sport24, ситуацией пытался воспользоваться "Локомотив", предложивший перспективному хавбеку заключить соглашение.

Однако, несмотря на дефицит игровой практики (1 матч за основу в этом сезоне), Игнатов ответил "железнодорожникам" отказом.

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