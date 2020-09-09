Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"

Теги спартак москвамихаил игнатовуфахимки

Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"

Хавбек "Спартака" Михаил Игнатов близок к уходу из клуба.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", 20-летний футболист уйдет в аренду в "Уфу" или "Химки".

Отмечается, что спортивный директор "Химок" Сергей Егоров посещал последнюю игру "Спартака-2", за который сейчас выступает Игнатов.

В этом сезоне ФНЛ Игнатов забил три гола в восьми играх.

Читайте также: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине"

Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов