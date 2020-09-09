Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"

Хавбек "Спартака" Михаил Игнатов близок к уходу из клуба.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", 20-летний футболист уйдет в аренду в "Уфу" или "Химки".

Отмечается, что спортивный директор "Химок" Сергей Егоров посещал последнюю игру "Спартака-2", за который сейчас выступает Игнатов.

В этом сезоне ФНЛ Игнатов забил три гола в восьми играх.

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