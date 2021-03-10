Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели

Портал Football Talent Scout составил список лучших молодых футболистов Европы по итогам недели. Хавбек "Спартака" Наиль Умяров попал в этот рейтинг наряду с защитником "Милана" Диого Далотом, вингером "Челси" Калумом Хадсон-Одои и форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

European U-23 Team of the Week by @FTalentScout!



Altay Bayindir

Diogo Dalot

Alessandro Bastoni

Tosin Adarabioyo

Lutsharel Geertruida

Joey Veerman

Nail Umiarov

Christopher Nkunku

Callum Hudson-Odoi

Rayan Cherki

Erling Haaland pic.twitter.com/og1at8wRvo — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 9, 2021

Напомним, Наиль Умяров является воспитанником "Чертаново". Полузащитник присоединился к "Спартаку" в январе 2019 года. Текущий контракт 20-летнего игрока с москвичами действует до 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Умярова в € 2,7 млн.