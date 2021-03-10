Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели
Портал Football Talent Scout составил список лучших молодых футболистов Европы по итогам недели. Хавбек "Спартака" Наиль Умяров попал в этот рейтинг наряду с защитником "Милана" Диого Далотом, вингером "Челси" Калумом Хадсон-Одои и форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.
European U-23 Team of the Week by @FTalentScout!— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 9, 2021
Altay Bayindir
Diogo Dalot
Alessandro Bastoni
Tosin Adarabioyo
Lutsharel Geertruida
Joey Veerman
Nail Umiarov
Christopher Nkunku
Callum Hudson-Odoi
Rayan Cherki
Erling Haaland pic.twitter.com/og1at8wRvo
Напомним, Наиль Умяров является воспитанником "Чертаново". Полузащитник присоединился к "Спартаку" в январе 2019 года. Текущий контракт 20-летнего игрока с москвичами действует до 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Умярова в € 2,7 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18