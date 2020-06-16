Хавбек "Спартака" приехал на тренировку на роскошном Lamborghini

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал во время карантина обзавёлся новым автомобилем.

Сообщается, что чешский легионер приехал на тренировку "красно-белых" на роскошном Lamborghini Huracan.

Купить в Москве такой суперкар можно за 20 миллионов рублей (около 250 тысяч евро).

Крал перешёл в "Спартак" прошлым летом из "Славии" за 12 миллионов евро. В его активе 15 сыгранных матчей.

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