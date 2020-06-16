Хавбек "Спартака" приехал на тренировку на роскошном Lamborghini

Теги спартак москваалекс крал

Хавбек "Спартака" приехал на тренировку на роскошном Lamborghini

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал во время карантина обзавёлся новым автомобилем.

Сообщается, что чешский легионер приехал на тренировку "красно-белых" на роскошном Lamborghini Huracan.

Купить в Москве такой суперкар можно за 20 миллионов рублей (около 250 тысяч евро).

Крал перешёл в "Спартак" прошлым летом из "Славии" за 12 миллионов евро. В его активе 15 сыгранных матчей.

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