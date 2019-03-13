Хавбек "Спартака" прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
Хавбек московского "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал чемпионскую гонку в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.
"Зенит", очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется "Краснодар". Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Гулиев.
Стоит отметить, что "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков. Далее расположились "Краснодар" (35), ЦСКА (33), "Спартак" (32) и "Локомотив" (32).
Также добавим, что до завершения чемпионата осталось 11 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11