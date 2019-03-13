Хавбек "Спартака" прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Хавбек московского "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал чемпионскую гонку в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

"Зенит", очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется "Краснодар". Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Гулиев.

Стоит отметить, что "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков. Далее расположились "Краснодар" (35), ЦСКА (33), "Спартак" (32) и "Локомотив" (32).

Также добавим, что до завершения чемпионата осталось 11 туров.

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