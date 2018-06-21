Хавбек "Спартака" рассказал, кого он хотел бы видеть в финале ЧМ

Хавбек "Спартака" Фернандо назвал свой финал мечты ЧМ-2018.

"Как отношусь к возможному финалу Россия - Бразилия? Отличный был бы финал. Тяжело сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в российской сборной играют мои друзья: Александр Самедов, Роман Зобнин, Илья Кутепов.

С другой - я бразилец. Поэтому, наверное, всe-таки болел бы за Бразилию" - приводит слова Фернандо сайт клуба.

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