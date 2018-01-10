Хавбек "Спартака" Самсонов перешел в "СКА-Хабаровск"

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Хавбек "Спартака" Самсонов перешел в "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Спартака" Артем Самсонов стал игроком "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

24-летний Самсонов является воспитанником "Спартака", но сыграл за основной состав всего 2 матча. За "Спартак-2" провел 120 матчей и забил 6 голов. Сыграл 2 поединка за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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