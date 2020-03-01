Хавбек "Спартака" Шюррле не вернется на поле в ближайшее время

Полузащитник Андре Шюррле в своем инстаграме написал, что в ближайшее время не вернется на поле из-за травмы.

Накануне сообщалось, что из-за проблем с голеностопом немец пропустит несколько ближайших матчей "Спартака".

"Повреждение голеностопа оказалось серьезнее, чем предполагалось. Я работаю над возвращением на поле", - написал Шюррле в сторис инстаграма.

29 февраля "Спартак" в гостях уверенно обыграл "Динамо" (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

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